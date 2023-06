Jolanda M. zou hulpbehoevende zoon hebben vergiftigd: 'Hoop dat u tot eerlijke uitspraak komt’

Bernard Muller: van succesvol ondernemer en havenbaron, naar strijdende AI-kunstenaar met ALS

WILLEMSTAD - Een tijd lang was Bernard Muller uit Willemstad de bekendste ALS-patiënt van ons land. Als het in een talkshow over de ziekte ALS ging, dan zat Muller aan tafel. Nu niet meer. De vernietigingsmachine van ALS greep wild om zich heen in zijn lichaam en nu kan hij alleen zijn ogen nog bewegen.