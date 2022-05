Jolanda houdt zelf 35 meter stoep schoon: ‘Ik vind dat mijn plicht’

Zwaluwe verslaat NOAD’67, waarmee missie geslaagd is: ook volgend seizoen actief in de derde klasse

Zwaluwe versloeg NOAD’67 met 4-1 en daarmee is de missie van Jack Beusenberg geslaagd. Zwaluwe staat met nog drie wedstrijden te gaan 8 punten boven de degradatiestreep, omdat de onderste ploegen nog tegen elkaar spelen is het voor Zwaluwe zeker dat ze ook volgend seizoen in de derde klasse spelen.

