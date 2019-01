Joke haalt je op, maar niet heus

Moet je wel bij een bushalte staan en word je ook alleen bij een bushalte afgeleverd. Bravoflex, zo heet het nieuwe vervoersysteem, is een week of drie geleden ingevoerd in de gemeente Moerdijk. Is het ook zo geweldig als het lijkt? Uw verslaggever neemt een proef op de som.

‘Joke haalt je op in 51 minuten'. Dat berichtje krijg ik op de app OV-Flex te zien die ik een paar uur daarvoor heb ge-upload op mijn smartphone. Via de app zijn ritten te bestellen binnen de gemeente Moerdijk. Dat gaat heel makkelijk. Je kiest voor een tijd dat je wilt vertrekken vanaf een bushalte bij jou in de buurt en krijgt even later een bericht terug dat je reservering is geaccepteerd, met een uitloopmarge van een dik kwartier. Joke komt me dus ophalen, op de halte aan de Prins Bernardstraat in Zevenbergen. Ik ben benieuwd. Ze gaat me brengen naar Willemstad, waar ik even een kop thee ga drinken in de gezellige salon van hotel Mauritz.

Taxibusje

Ha, daar komt een taxibusje aan! Hè, waar is Joke? De mannelijke chauffeur die het taxibusje voor mijn neus parkeert, doet de deur voor me open. ,,Hallo, ik ben niet Joke, ik ben Kevin.” Kevin heeft deze woensdag al een andere klant meegemaakt die dacht dat Joke haar zou ophalen. ,,Tja", zegt hij, ,,er zitten nog wat kinderziektes in het systeem."

Omweggetje

Eenmaal in de bus zit ik lekker. Edwin brengt eerst de andere passagier naar Klundert, een omweggetje van niks. We kletsen aan één stuk door. Voordat ik het weet ben ik uitgestapt bij bushalte Steenpad, nog geen tweehonderd meter van mijn plek van bestemming. Na de thee pak ik mijn smartphone weer tevoorschijn om via de app de terugreis te regelen.

Edwin

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik wil ‘meteen’ terug, maar mijn aanvraag wordt niet geaccepteerd. Na een paar keer lukt het me wel. Met chauffeur Edwin, die keurig op tijd komt, vliegt de reis voorbij. Een vergeefse rit naar een halte in Fijnaart, waar niemand staat te wachten, deert hem niet. ,,Misschien heeft de passagier zich vergist; ik rij voor de zekerheid nog wel even langs de andere haltes.” Kijk, dat is nog eens klantvriendelijkheid.

Fan