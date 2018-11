John de Wolf inspireert Zevenbergen

“Ik speelde altijd straatvoetbal”, begon hij. “Hoewel weinig talent wilde ik koste wat kost prof worden. Ik begon op mijn tiende bij de Schiedamse Boys. Een man in de buurt reed ons met een busje naar de trainingen. Was als hij dat niet had gedaan? Was ik dan doorgebroken? Denk het wel, ik ben de enige in dat busje die het haalde. Mijn beste kwaliteit? Mijn mentaliteit.”