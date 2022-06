Joeri Kamp is blij dat er weer koers is: ‘Helft bezoekers Profronde komt puur voor de gezelligheid’

Hij werkt voor een bedrijf dat laadpalen levert voor elektrische auto’s. Een elektrische fiets is in huize Kamp in Zevenbergen echter nergens te bekennen. ,,Niet dat ik ertegen ben. Het is juist een mooie ontwikkeling, want meer mensen gaan erdoor fietsen en dat is prima. Maar mij gaat het om de lichamelijke inspanning, om het sporten. Tenminste, dat is nu nog zo.”