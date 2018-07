Einde van het Praathuis in Zevenbergen

VIDEOZEVENBERGEN - ,,Ik ben er nerveus van, mijn handen trillen nog." Het is ook niet niks wat Leonie Heus (74) deze maandagmorgen rond de klok van 8 uur in hartje Zevenbergen heeft gedaan, gezeten vanuit de hijskraan: de eerste hap in het dak van wat dertien jaar lang het restaurant was van haar en en haar - in 2011 overleden - man Joep.

Volledig scherm Leonie Heus samen met wethouder Désirée Brummans, die samen met wethouder Thomas Zwiers de officiële start van de sloop van het Praathuis bijwoonde. © Annelies Vlaanderen Een luid gekraak, en daar viel het eerste brokstuk op de kant van de Zuidhaven. Ze kreeg er nog plezier in ook en mocht, met helm op en kraanmachinist René Moens naast zich, het ronde paviljoen nog twee keer aanvallen met de grijper. ,,Als u nou zo doorgaat, kunnen wij lekker naar huis!", grapte Moens.

In feite wist de Zevenbergse helemaal niet dat zijzelf de officiële handeling zou verrichten. ,,Ik had zaterdag van mijn zoon gehoord dat de sloop maandagochtend om 8 uur zou beginnen. 'Ga je nog kijken, ma?', vroeg hij. Ja, natuurlijk. Vanmorgen dacht ik: straks moet ik weg, ik ga gelijk even." De verrassingsactie was te danken aan een onderonsje van wethouder Thomas Zwiers met haar zoon. ,,Ik heb Remco vrijdag stiekem gebeld. Hij zag het wel zitten, maar het moest een verrassing voor u blijven", gniffelt hij. Dat was het zeker.

Volledig scherm Het einde van het Praathuis... © Annelies Vlaanderen

Want 38 jaar geleden zijn Leonie en Joep Heus hier begonnen met de uitbating van het Praathuis. Ze vertelt hoe dat is gegaan: ,,Er stond eerst een betonnen constructie: drie ronde schelpen met een dak erop. Dat tochtte altijd. Daarom zou het worden gesloopt. De bouw had 100.000 gulden gekost en de sloop zou weer hetzelfde kosten. Dat vonden wij zonde.Toen is Joep naar het gemeentehuis gegaan met het idee voor een restaurant. Burgemeester Reijnders was meteen enthousiast."

Geweldige tijd

In 1980 ging de horecagelegenheid open. In 1993 verkochten ze het. ,,Het was een geweldige tijd, het liep heel goed en je kende iedereen." Toch was niet iedereen blij met de komst van wat tot voor kort officieel De Vrijbuiter heette. Het werd gezien als een lelijke puist op het haventracé, die het zicht op het plein ontnam. Daarom was ook één raadslid erop tegen, herinnert ze zich. ,,Maar die vond het ook weer niet zo erg: 'Och', zei ze, 'over 25 jaar wordt het weer afgebroken. Dan komt het water weer terug.'En ze heeft gelijk gekregen. Ik vind het nu ook prima."

Traantje

De sloop laat Leonie toch niet koud. Ze pinkt een traantje weg. Haar man heeft dit gelukkig niet hoeven meemaken. ,,Maar hij is er wel bij, hoor", zegt ze terwijl ze naar boven kijkt, ,,hij kijkt mee."

Het sloopwerk is volgens verwachting vrijdag klaar. Het trekt al meteen bekijks. ,,Ik heb net een filmpje gemaakt", vertelt Frans Blommers die nog heeft meegemaakt dat er water door de haven stroomde. Hij is maar wat blij dat het weer terugkomt. ,,Er is zoveel typisch Zevenbergs verdwenen de afgelopen tijd. De ziel is gewoon uit het dorp verdwenen."