Joekel van een stroomstation nodig voor verduurzamen haven- industrieterrein Moerdijk

Tennetsta­ti­on komt bij gemaal De Pals: ‘Het is de minst slechte keuze’

BERGEN OP ZOOM - De kogel is door de kerk. Het hoogspanningstation van Tennet komt toch bij gemaal De Pals in het noordelijke deel van de Auvergnepolder. Locatie 2 is de minst slechte plek oordeelt een overgroot deel van de gemeenteraad.

11 maart