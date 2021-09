Joannes Brabers: society kleermaker en amateurschilder uit Zevenbergen

Zo kun je in één zin samenvatten wie de negentiende-eeuwse Zevenbergenaar Joannes Brabers was, van wie komend weekend en het weekend daarop enkele werken te zien zijn in het Museum Zevenbergen. Oh ja, voor de Roosendalers is nog toe te voegen dat hij de vader was van Dr. Brabers, naar wie in het stadscentrum een winkelstraat werd vernoemd. En dat is al best bijzonder: een kleermaker wiens kinderen naar het internaat en de universiteit gingen.