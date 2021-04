Jeugdbrandweer Fijnaart showt trots de nieuwe bluspakken

Scouting Zevenber­gen maakt drie mi­ni-biebs voor ‘zwerfboe­ken’

8 april ZEVENBERGEN - ,,Door mijn scouts zelf gemaakt”, zegt Emma de Waal (20), teamleider scouts bij Scouting Zevenbergen, terwijl zij trots wijst naar een houten kinderboekenzwerfstation. ,,Dit is een van de drie stations dat klaar is, en ik hoop dat we ze half april open kunnen stellen op verschillende locaties in Zevenbergen.”