Jenny is de 150.000e passagier van de buurtbus: ‘Het mooie is dat-ie altijd op tijd is’

HEIJNINGEN - In aanwezigheid van flink wat chauffeurs van Buurtbusvereniging Heijningen is woensdag Jenny van der Avoird in de bloemetjes gezet. Zij was de 150.000ste passagier op lijn 200 Fijnaart - Heijningen - Dinteloord.

In zijn toespraak vertelde voorzitter Tiny Nuiten dat het project in 2008 gestart is om ervoor te zorgen dat er een goede aansluiting was vanuit Heijningen en Fijnaart naar Dinteloord. ,,In de beginjaren was er zoveel animo dat we ondersteuning moesten vragen van Arriva om alle reizigers te kunnen vervoeren. Door de opkomst van de elektrische fiets is er al een aantal jaren een terugloop.”

7600 passagiers

,,Wij vervoeren nu 7600 mensen op jaarbasis; dat is ruim boven de grens die Arriva hanteert om buurtbussen in de lucht te houden. Daarnaast hebben we door corona bijna een jaar stilgestaan. 23 maart 2022 was mevrouw van der Avoird onze 150.00ste passagier. In de bus heeft ze toen al een klein bloemetje gekregen.”

Nu waren er voor haar opnieuw bloemen en een cadeaubon. Op de vraag of ze vaak met de buurtbus meerijdt, meldt ze opgetogen: ,,Ik rijd elke week op woensdag mee vanuit Fijnaart. Het mooie aan de buurtbus is dat hij altijd op tijd is. Even na achten pak ik hem ’s morgens om te winkelen bij de Action in Dinteloord. Het is lekker dat die vroeg open is, dan doe ik daar mijn inkopen en stap vervolgens weer in. Dan ben ik om 9.15 weer thuis. Makkelijk toch?”

Waardering

Vier chauffeurs van het eerste uur Leo Driesprong, Gerrit Nieuwenhuizen, Bert Lodder en Tiny Nuiten zijn nog actief bij de buurtbus. Wethouder Danny Dingemans, die verstek moest laten gaan door ziekte, liet vanuit thuis weten: ,,Naast felicitaties hebben we veel waardering voor de vrijwilligers die hierdoor onze kernen bereikbaar houden en het mogelijk maken dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen. Elk ritje maakt daarmee het verschil.”

De buurtbuschauffeurs, die elkaar niet vaak treffen, gebruikten de middag om samen te kletsen over hun vrijwilligerswerk. Waarbij naar voren kwam hoe ze ervan genieten anderen behulpzaam te zijn.