Jenna (10) uit Zevenbergen ‘verhoort’ Peter R. de Vries en Rico Verhoeven in nieuw SBS6-programma

Kinderen stellen nou eenmaal andere vragen en op een andere toon dan volwassenen. Meestal zonder enige gene. Daar speelt SBS6 graag op in. Vanaf dinsdagavond is daar iedere week ‘Saved by the Bell’ te zien. Een programma waarin een samengestelde schoolklas met kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud BN’ers de hemd van het lijf vraagt.

Een van de uitverkorenen om in die klas plaats te nemen is de 10-jarige Jenna uit Zevenbergen. Zij heeft de eer om vragen te stellen aan Peter R. de Vries en haar kickboksheld Rico Verhoeven. Behalve grappige vragen, zullen er ook serieuze onderwerpen aangesneden worden en moeten de BN’ers verschillende opdrachten uitvoeren. Jenna is de gelukkige die bijvoorbeeld een staredown mag gaan doen met Rico Verhoeven. Een hele eer voor haar.

In de komende afleveringen komen nog een hoop andere gasten voorbij: Freek Vonk, Ali B., Dafne Schippers, Marco Borsato, Youp van ’t Hek, Ronnie Flex, Ronald en Frank de Boer, Dylan Haegens, Victor Mids, Igone de Jongh, Tom Dumoulin, Giel de Winter, André Hazes en Gerard Ekdom zullen hun opwachting maken.