Je bent gehandicapt en je wilt sporten: de regeling laat nog op zich wachten...

ZEVENBERGEN - Het gaat niet goed met het initiatief ‘100 Procent Meedoen in Moerdijk’. Op 4 februari 2019 was er een brainstormbijeenkomst met allerlei partijen in het Zevenbergse gemeentehuis en sindsdien is er niets mee gedaan.

Tot die conclusie komt de PvdA Moerdijk. Deze partij wil alsnog dat er werk van wordt gemaakt. ,,Het gaat wel om 15 procent van onze samenleving. Toegankelijkheid moet de norm worden in Moerdijk en ontoegankelijkheid de uitzondering.”

Sporten, winkelen of uit eten gaan

‘100 Procent Meedoen in Moerdijk’ is een gemeentelijk initiatief dat op last van de landelijke overheid beoogt om letterlijk alle Moerdijkers - ondanks hun geestelijke, lichamelijke of financiële gezondheid - mee te laten doen aan de maatschappij; denk daarbij aan sporten, winkelen of uit eten gaan.

Quote De belofte van de wethouder was om ermee aan de slag te gaan. Daarna werd het stil Mieke Pistorius en Jeffrey Dalderop , PvdA Moerdijk

Fractievoorzitter Mieke Pistorius en burgerlidJeffrey Dalderop vinden het geen stijl: ,,Wij hebben intussen meermalen gevraagd om een vervolg. Op die avond was namelijk toegezegd door de wethouder dat ermee aan de slag werd gegaan. Maar in plaats daarvan werd het stil. Op onze vraag kregen we steeds te horen: ‘we zijn ermee bezig'."

,, Wij vinden het daarnaast van goed fatsoen getuigen dat de deelnemers van destijds iets te horen krijgen. Zij hebben meegedacht, ideeën geopperd en daarna niets meer gehoord.”

Zand in de wielen

Een woordvoerder van de gemeente geeft toe dat er wat zand in de wielen is gekomen. ,,We zijn in eerste instantie voortvarend hieraan begonnen maar daarna hebben we door personele wisselingen niet de benodigde kracht erop kunnen zetten. Afgesproken is dat het actieplan op 13 mei in de Commissie Sociale Infrastructuur besproken wordt.”