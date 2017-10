Jazz krijgt nieuwe kans in Willemstad

Nu is gekozen voor de zondag, een dag dat de loop toch al in Willemstad zit. In de voorverkoop gingen meer dan driehonderd kaarten van 10 euro per stuk de deur uit, tot aangename verrassing van de organiserende stichting. ,,Ik heb het in verleden hier ook een jaar of zes georganiseerd. De ene keer was het ontzettend druk, de andere keer viel het erg tegen. Er valt vooraf moeilijk iets over te zeggen'', aldus voorzitter Arnold Birkhof, die benadrukt dat het niet op een jaar hangt. ,,Wij willen dit festival een paar jaar de tijd geven om weer terug te komen.''