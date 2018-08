Jawoord in de Moerdijkse buitenlucht

Toerclub TWC Zevenber­gen heeft de wind mee

9:30 ZEVENBERGEN - Terwijl allerlei sportverenigingen kampen met een leegloop van leden, groeit het toerfietsen in populariteit. West-Brabant telt inmiddels ruim twintig verenigingen. De in 1985 opgerichte TWC Zevenbergen geldt in deze tak van sport met 112 leden als een middenmoter. "Maar qua peloton-gevoel en onderlinge betrokkenheid staan we in de top", aldus voorzitter Jan Broeders (62), glimlachend op zijn fiets, pal voor de start van de zondagse tocht op het parkeerterrein bij fitnesscentrum SGZ.