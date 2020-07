Jan voert muskuseenden in Zevenbergse Knip toch, buurt boos

Bewoner Lage Wipstraat Zevenber­gen geboeid naar ziekenhuis

30 juli ZEVENBERGEN - Een 39-jarige bewoner van de Lage Wipstraat in Zevenbergen die bij buurt en politie bekend is om zijn drugsgebruik, is woensdagavond rond 22.00 uur meegenomen met de ambulance naar een ziekenhuis, omdat hij voor geluidsoverlast had gezorgd.