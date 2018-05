Jan Smit 'werd heel boos' na opmerking in Songfestivalcommissie over OG3NE: 'Ik vind ze K3 op hakken'

VIDEO Grote illegale sigaretten­fa­briek in afgebrand bedrijfs­pand Bergen op Zoom

11:25 BERGEN OP ZOOM - In het afgebrande bedrijf aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom was zeer waarschijnlijk een grote illegale sigarettenfabriek of -opslag gevestigd. Tussen de rokende resten op het terrein zijn dinsdagmorgen vele tienduizenden pakken met sigaretten aangetroffen. Ook zijn de restanten van machines zichtbaar.