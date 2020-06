Jan neemt Moerdijk altijd mee, ook op zakenreis naar Mexico

Het gebeurt niet zo vaak dat twee personen uit dezelfde familie in dezelfde woonplaats op dezelfde dag een lintje krijgen. Jan de Visser (58) en zijn moeder Gijsje de Visser-Dubbelman (82) uit Moerdijk overkwam het. Dat was nog best een gedoe voor gemeente en familie om het geheim te houden.

,,Ik wist dat mijn moeder een onderscheiding zou krijgen en was op Koningsdag al met een smoesje naar haar buren gegaan. Want als de hele familie 's middags bij haar op bezoek was gekomen, had ze onraad geroken", lacht Jan.

En toen stond Jan perplex

Quote De fopper gefopt, haha Jan de Visser Het pakte allemaal goed uit. Gijsje was compleet verrast toen de burgemeester belde. Jan: ,,Toen wilde hij mij ook nog even spreken. Zo Jan, zei hij, u zat dus in het complot voor uw moeder. Nou, dan heb ik voor u ook een verrassing.” Jan stond perplex: ,,De fopper gefopt, haha.” De geboren Moerdijker is apetrots. Hij beschouwt een lintje vooral als ‘waardering van je omgeving': ,,Want iemand moet je toch voordragen.”

Bezige bij

Net als moeder is Jan verstrengeld met het Moerdijkse verenigingsleven. Hij is penningmeester en vrijwilliger van dorpshuis De Ankerkuil, toezichthouder bij de buurtpreventie en wedstrijdleider van Dartteam Moerdijk. Jan doet de boekhouding van de Seniorenraad en kascontrole voor de diaconie van de Hervormde Kerk en hij zat in het bestuur van CNS De Wegwijzer. Daar maakte hij de fusie mee met (katholieke) school De Brug tot ICBS de Klaverhoek. ,,Een gevoelig proces. Maar het móest om een school en goed onderwijs voor het dorp te behouden."

Twintig jaar was De Visser penningmeester bij voetbalvereniging TPO Moerdijk waar hij ook leider en trainer was, bardiensten draaide en als ‘verdediger met loopvermogen’ in alle vijf de elftallen speelde: ,,Al denk ik inderdaad dat ik voor de club buiten de lijnen meer van waarde ben geweest."

Moerdijk gaat mee op zijn zakenreis

De Visser is getrouwd met Corola en heeft twee kinderen. En hij is ms-patiënt. ,,Mijn geluk met die ziekte is dat ik pas één keer een zware aanval heb gehad, in 2007. Maar je hebt er je hele leven last van. Als mijn hersenen weer eens zinnen formuleren die heel anders uit mijn mond komen, dan weet ik: ho De Visser, effe rustig aan doen."