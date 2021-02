Jan Mans (80), waarnemend burgemeester van Moerdijk na brand Chemie-Pack, overleden

Mans was ernstig ziek. De oud-politicus was burgemeester van diverse steden, maar kreeg landelijke bekendheid als burgervader van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Bij die ramp kwamen 23 mensen om het leven raakten vele tientallen inwoners hun huis kwijt. De Limburger kreeg in eerste instantie veel lof voor zijn rol als crisismanager, maar na de ramp kwam er ook kritiek op het gemeentebestuur.

Mans was van 1994 tot 2005 burgemeester van de grootste stad van Twente. De PvdA-er was burgemeester in Meerssen, Kerkrade en Enschede, en later waarnemer in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda. Verder was hij een tijd voorzitter van de Limburgse Kamers van Koophandel.