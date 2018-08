Jan Keijzer van Profronde Zevenbergen bijna klaar om stokje over te dragen

Vracht­schip Stad Breda komt weer even ‘thuis’

5 augustus BREDA/ZEVENBERGEN - Zeven jaar geleden lag het motorschip in feite weg te roesten aan de kade van de Roode Vaart in Zevenbergen. Stad Breda, een in 1925 in opdracht van de Katwijkse broers Van Zuilen gebouwd vrachtschip, bestemd voor de beurtvaart van Amsterdam naar Breda en vice versa.