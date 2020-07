Jan de kapper verhuist naar Zevenbergen: ‘Mijn Moerdijkse dorpshart blijft kloppen’

INTERVIEW‘Mr. Moerdijk’ verhuist naar Zevenbergen. Hoe is het mogelijk! Een openhartig gesprek met de veelbesproken persoon in kwestie, Jan Eestermans alias Jan de Kapper. ,,Ja, het komt door de scheiding. Nee, ik heb geen nieuwe vriendin.”

Even voor de duidelijkheid: dit is geen roddelrubriek. Dit interview is juist bedoeld om de roddels uit de wereld te helpen. Want geloof maar dat het privéleven van Jan Eestermans (56) de laatste maanden over de tong is gegaan; niet alleen in Moerdijk zelf, het dorp waar hij is geboren en getogen en zich altijd ongelooflijk hard voor heeft gemaakt, maar ook daarbuiten. ‘Heb je het al gehoord? Jan de Kapper heeft een ander, hij is van zijn vrouw af en hij gaat in Zevenbergen wonen. Hij knipt daar nu bij de Barbershop.’ Bijna allemaal waar, knikt Eestermans. En hoewel het om privé-zaken gaat, voelt hij als Bekende Moerdijker wel aan dat het geen kwaad kan om enige uitleg te geven.

Om maar met de deur in huis te vallen: wat is er waar van de roddel dat u uw vrouw bedrogen hebt met een ander en dat dit de reden is van jullie scheiding?

,,Niets. Ooit, wil ik wel toegeven, ben ik eens de fout in gegaan. Dat is echt járen geleden. We zijn 23 jaar getrouwd geweest. Ik ben altijd van Melissa blijven houden, en doe dat nu ook nog. Ook sinds de scheiding gaan we respectvol met elkaar om. Grappig: na de sluiting van onze eigen kapsalon zijn we allebei in Zevenbergen gaan werken: zij bij M&E Kappers en ik bij De Barbershop.”

Als ik zo vrij mag zijn om deze vraag te stellen, en dan houden we erover op: waarom zijn jullie dán uit elkaar gegaan?

,,Niets spectaculairs. Op een gegeven moment was de koek bij Melissa op. Wij hebben altijd samengewerkt; het nadeel ervan is dat je aan het eind van elke dag precies van elkaar weet wat je allemaal gedaan hebt. En ik was ’s avonds ook nogal eens weg, voor vergaderingen met de Dorpstafel en zo. Melissa ging steeds fanatieker sporten. Ik realiseerde me toen niet dat ze dat misschien ook deed omdat wij samen weinig vrije tijd doorbrachten. Vorig jaar november sprak ze uit dat ze het niet meer zag zitten.”

Dat zal u veel verdriet hebben gedaan.

,,Heel veel verdriet. We waren maatjes, we hebben twee geweldige kinderen. Ik ben zó trots op mijn gezinnetje. Gelukkig vieren we feestdagen zoals Kerstmis en Moederdag nog gewoon gezellig samen.”

Jan Eestermans (56) Volledig scherm Tonpraoter Jan Eestermans zwerver, tijdens het Zevenbergse Mauwbal in 2018. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Geboren en getogen in Moerdijk

Woonplaats: Zevenbergen (vanaf volgende maand)

Beroep: kapper en docent Kappersopleiding Curio Breda

Burgerlijke stand: gescheiden, twee kinderen

Hobby’s: carnaval, tonproaten, hardlopen, wielrennen, voetballen (scheidsrechter)

Overig: lid Dorpstafel Moerdijk, organisatie TPO Moerdijk

Uw vrouw woont al in Breda. Waarom blijft u niet in Moerdijk wonen?

,Ons huis en de tuin zijn veel te ruim om in mijn eentje bij te houden. Natuurlijk heb ik eerst gezocht naar een kleinere woning, want mijn grote liefde is en blijft Moerdijk: ik kan er geblinddoekt de weg vinden. Maar ik heb tot nu toe niets geschikts gevonden. Tja, dan ga je om je heen kijken. En dan komt Zevenbergen in beeld. Ik kon daar toch al gaan werken.”

Dat kwam u goed uit. Hoe bent u daar terecht gekomen?

,,Ik ken de Barbershop al lang. Ik heb er in 1983 en 1984 ook gewerkt, en in 1987. Ik heb een open sollicitatie gedaan en ben aangenomen. Er wordt op goed niveau geknipt, iedereen verstaat zijn vak. Ik vind het plezierig om in een team te werken, heb ik gemerkt. Je gaat toch nóg iets beter je best doen.”

U knipt alleen heren, begrijp ik?

,,Daar gaat mijn voorkeur wel naar uit, ja.”

Frappant. Met dameshaar valt toch veel meer te doen?

,,Jawel, maar bij heren moet je preciezer zijn. Elke millimeter telt. Bij dames komt er vaak nog haarlak en een föhn aan te pas; daar kun je wat mee verdoezelen. Komt bij dat ik met mannen eh… andere gesprekken heb.”

Niet over relaties, niet over winkels, maar over voetbal.

,,Zoiets, ja. We bespreken een wedstrijd of de wereldpolitiek in een minuut of twintig, en dan komt de volgende alweer in de stoel. Daar hou ik van.”

Volledig scherm Moerdijk - 15-4-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Het nieuwe dorpshart van Moerdijk krijgt steeds meer vorm. De speeltoestellen staan op hun plaats. Jan Eestermans is trots. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Hoe groot is de stap van een klein dorp naar een redelijk grote plaats?

,,Valt wel mee. Ik denk dat het een tendens is om steeds vaker over de dorpsgrens heen te kijken. De Oldtimerdag, de Appelzak, het Dorpshart: daar komen ook mensen uit Zevenbergen op af. Andersom: de optocht in Zevenbergen. de weekmarkt, de cafés: die trekken weer Moerdijkers. Ik ben hier vroeger uitgegaan, ik kwam hier om een stofzuiger of tv te kopen bij Bernard Jansen. Bovendien: het Moerdijkse dorpsgevoel van vroeger is ook niet meer wat het was. Dat heeft te maken met de Moerdijkregeling, maar ook met de manier waarop de jeugd zich nu vermaakt: thuis, via social media, op de smartphone. Vroeger ging je naar buiten, met de kinderen uit je straat spelen. De wereld is veel groter geworden.”

Over een maandje is het zo ver. Nemen mensen u kwalijk dat u uit Moerdijk vertrekt?

,,Nee, dat denk ik niet. Ik heb van sommigen wel gehoord dat ze het jammer vinden. ‘Waarom ga jij nou weg? Jij was altijd zo’n voorstander van wonen in een klein dorp.’ Maar ik ben niet weg, hoor. Ik blijf betrokken bij het TPO-toernooi op Hemelvaartsdag, ik blijf bij de Dorpstafel. Ik ben niet Moerdijk, hè. Dat zijn we met z’n allen! En ik straks, als ik verhuisd ben, zeg ik: ‘Ik woon nog steeds in Moerdijk. Dat heet dan wel Zevenbergen, maar ’t is nog steeds Moerdijk, ha ha.”