Jack jaagt op unieke vangst: ‘Als mensen een meerval vangen, ben ik stikjaloers’

Lekkerste gehaktbal van Nederland komt uit Klundert, slager deelt zijn geheim

KLUNDERT - ,,Het voelt alsof je een Olympische medaille wint”. Slager Jean-Pierre Jongmans uit Klundert is door het dolle heen. Zijn gehaktbal is woensdag op de slagersbeurs uitgeroepen tot de ‘Beste gehaktbal van Nederland’. Het productieproces van de prijswinnende bal is natuurlijk geheim, maar een belangrijk detail het winnende element zit in het gebruik van kruiden.

7 oktober