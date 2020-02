Jack (94) bouwde 12 jaar aan dit modelschip

Van den Elshout kan urenlang vertellen over zijn reis met de Zuiderkruis naar Nederlands-Indië, zijn tijd als schipper op de binnenvaart en natuurlijk over het bouwen van zijn motorschip.



De Palembang bouwde hij zonder tekening en ook niet naar een echt voorbeeld. ,,Ik heb tijdens het varen altijd goed gekeken naar schepen die langszij kwamen en alle details in mijn hoofd opgeslagen. Zo is dit schip ontstaan, in mijn hoofd en door mijn handen", zegt hij.