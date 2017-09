Jac Klijs ontvangt bijzonder kerkboek

Hoedjesdag in Zevenbergen: 'Meer vrouwen in de politiek!'

7:51 ZEVENBERGEN - In navolging van Prinsjesdag gingen donderdagavond zes van de zeven vrouwelijke raadsleden van de gemeente Moerdijk getooid met een hoed naar de begrotingscommissie in het gemeentehuis van Zevenbergen. ,,Dit is een statement: meer vrouwen in de lokale politiek!"