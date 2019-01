Jaar voorwaardelijk voor stalker uit Fijnaart

VIDEO Dit is waarom arbeidsmi­gran­ten­ho­tel Port of Moerdijk nú al vol zit

30 januari MOERDIJK - De huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Moerdijk gaat aan alle kanten knellen, constateert horea-ondernemer Jan Karel Fikke . ,,Hotel Port of Moerdijk zit nu al vol en het werk voor migranten neemt alleen maar toe. We moeten niet afwachten, maar pro-actief handelen.”