Ja-ja-sticker? Onafhankelijk Moerdijk zegt geen nee

Nu kunnen mensen met een nee-nee- of nee-ja-sticker duidelijk maken of ze reclamedrukwerk en huis-en-huisbladen willen ontvangen. Huishoudens zonder sticker krijgen alles in de bus. De bedoeling in Amsterdam: wie alles wil ontvangen, moet dat actief aangeven via een ja-ja-sticker op de brievenbus. Wie geen sticker heeft, ontvangt geen reclamemateriaal, wel huis-aan-huiskranten. Ook de huidige nee-ja en nee-nee-stickers blijven gelden, dus wie geen huis-aan-huisbladen in de bus wil, kan dat ook nog aangeven.