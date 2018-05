‘Ja, er gingen mensen dood, dan was ik heel bedroefd’

‘Bertje, je moet even goed luisteren: als je een V1 hoort, dan is er nog niets aan de hand. Maar wanneer de motor stopt, dan moet je meteen schuilen… De kelder in.’ Bert van de Noort (1939) is nog maar een kleine jongen, maar al is hij pas een jaar of vier, zijn ouders hebben hem al helemaal ‘getraind’ op wat hij moet doen als er weer eens een Duitse vliegende bom overkomt. Elke keer wanneer het alarm gaat, verdwijnt Bert met zijn ouders en twee broers in de kelder van hun huis aan de Zuidhaven in Zevenbergen. Het gezin moet regelmatig vluchten naar het ondergrondse gewelf, dat volstaat met vaten en bier. Die zijn voor het café en de bakkerij van de familie Van de Noort. ,,Het was eigenlijk heel stil in die kelder. En er werd veel gebeden, ook door de buren die bij ons vaak kwamen schuilen. Er zijn heel wat weesgegroetjes gepreveld in die kelder’’, weet hij nog.

Herinneringen

Aan het regelmatige verblijf in de provisorische schuilkelder houdt Van de Noort geen slechte herinneringen over: ,,Er was licht, eten en drinken. Natuurlijk, het duurde soms uren en dat wachten was vervelend. Maar ook wel spannend: wanneer zou het voorbij zijn? En er was onzekerheid. Want ik wist wel degelijk dat er mensen dood gingen. Maar bang ben ik eigenlijk nooit geweest, al voelde ik wel degelijk de angst bij mijn ouders. Ze waren heel de tijd bezig met onze veiligheid. Ik ben van 1939, dus ik wist niet beter dan dat het altijd oorlog was. Maar ik besefte wel degelijk dat we ons niet in een normale situatie bevonden. Dat merkte ik pas echt na de bevrijding: iedereen was opgelucht. Alsof er iets van hun schouders was gevallen.’’