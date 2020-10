Ja, de Sint komt! In Etten-Leur in Nieuwe Nobelaer, in gemeente Moerdijk nog niet bekend waar en hoe

Ze bestaan nog: kinderen die wél boeken lezen

6 oktober Bijna de helft van de jongeren vindt lezen tijdverspilling. Nergens is het leesplezier zo laag als in Nederland. En dat zien de scholen terug in de cijfers. Toch zijn ze er nog wel, kinderen die helemaal kunnen opgaan in een goed boek. Zoals de 11-jarige Florine van Rijswijk, die maandelijks met haar zakgeld de boekhandel binnenloopt.