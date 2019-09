Is Moerdijk bijvriendelijk genoeg?

75 jaar bevrijding groots gevierd in Et­ten-Leur en Moerdijk

31 augustus ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Op 5 mei is er in de bioscoop in Etten-Leur eenmalig een film te zien over de bevrijding van Etten-Leur. De voorstelling maakt deel uit van een reeks activiteiten rond ‘75 jaar bevrijding’.