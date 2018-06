'Is het extra geld voor onkruidbestrijding in Moerdijk wel goed besteed?'

ZEVENBERGEN - De gemeenteraad van Moerdijk heeft vorig jaar flink geïnvesteerd in de bestrijding van onkruid. De VVD vraagt zich nu af wat er met dat geld is gebeurd. Immers, de VVD constateert dat 'het onkruid op dit moment in de gehele gemeente welig tiert.'

Na een regen aan klachten besloot de gemeenteraad vorig najaar een half miljoen extra uit te trekken voor beter groenonderhoud en onkruidbestrijding. De overlast van ongewenste plantjes kon ontstaan doordat het gemeenten is verboden nog langer chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten.

Borstelen

In plaats daarvan kiezen gemeenten voor het borstelen van de bestrating of voor de bestrijding door verschroeiing. Omdat die aanpak minder snel effect sorteert, moet de gemeente eerder in het seizoen beginnen met de aanval op onkruid, zo zei de toenmalige wethouder Jaap Kamp.

Er is dus in september flink wat geld apart gezet voor het onkruidprobleem. Toch staat het nu in alle kernen weer op plaatsen waar het niet hoort. En dat stoort de VVD. Daarom zette fractievoorzitter Danny Dingemans uit Noordhoek wat vragen aan het college op papier.

Volledig scherm Markt. © Henk den Ridder

Retorisch

Hij schrijft dat het extra geld beschikbaar kwam om de beeldkwaliteit (het aanzicht) van de kernen te verbeteren en om het aantal keren dat de gemeente het onkruid te lijf gaat te verhogen. Ondanks die afspraken vraagt hij nu wanneer wordt gestart met de bestrijding van het ongewilde groen.

Een beetje retorisch vraagt hij aan burgemeester en wethouders 'of het college van mening is dat de huidige aanpak van de onkruidbestrijding voldoende effectief is?' Waarschijnlijk niet , want Dingemans vervolgt: 'Inwoners storen zich enorm aan hoe trottoirs, pleintjes en vluchtheuvels in de gemeente er bij liggen.'

Volledig scherm Markt. © Henk den Ridder

Alternatieven

De vraag is: 'Wat mogen zij de komende tijd verwachten en hoe worden zij daarover geïnformeerd?' De laatste vraag van de VVD aan wethouder Désirée Brummans (CDA) is of het college bereid is de huidige manier van onkruidbestrijding te evalueren en of B en W de alternatieven willen onderzoeken.

Binnenkort geeft het college van B en W antwoord op de vragen van Danny Dingemans.

(De foto's zijn gemaakt in Zevenbergen.)

Volledig scherm Van Steelandtstraat. © Henk den Ridder

Volledig scherm Kerkstraat. © Henk den Ridder

Volledig scherm Van der Putgang. © Henk den Ridder