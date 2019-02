Is dit hét alternatief voor het verbranden van afval? In Moerdijk staat een proeftuin

Stadhuis Klundert bezorgt raadsleden buikpijn

21 februari KLUNDERT - ,,We hebben er buikpijn van”, vertolkte Peter Geleijns (Onafhankelijk Moerdijk) deze week het gevoel in de gemeenteraad als het gaat om het oude stadhuis in Klundert. De raad maakt extra geld vrij om het gebouw in oude luister te herstellen, want dat dat moet gebeuren, staat voor iedereen buiten kijf. ,,Maar ergens wringt het.”