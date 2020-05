Is derde poging containerlijn Moerdijk-Geleen wel levensvatbaar?

MOERDIJK - Voor de derde keer is een shuttle-verbinding opgezet tussen Moerdijk en Geleen, dit keer op initiatief van ‘railoperator’ Hupac.

Sinds vorige week rijdt drie keer per week een trein met containers tussen industrieterrein Moerdijk en de terminal Chemelot, een industriecomplex voor de chemische industrie bij Geleen. Voorlopig is plasticgigant Sabic de belangrijkste gebruiker van de verbinding, maar de verwachting is dat meer verladers aansluiten.

Initiatiefnemer Hupac heeft een groot netwerk in Italië

Commercieel manager va het Havenbedrijf Moerdijk Manon Baartmans gaat ervan uit dat er op termijn vijf maal per week gereden wordt met gemiddeld zo'n 40 containers per trein, niet alleen gevuld met plastickorrels van Sabic, maar ook andere producten van andere bedrijven.

,,Railoperator Hupac die de lijn nu heeft opgestart, heeft een groot netwerk in Italië. Wij verwachten dat er ook veel ladingen vanuit Italië zullen komen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan allerlei pasta's.”

Volledig scherm Rederij A2B Online © Robert van den Berge

Vanuit Moerdijk gaan de containers dan verder op schepen naar Engeland naar de havens waarmee de Moerdijkse rederij A2B Online contacten heeft. Het voordeel voor bedrijven zit 'm niet zozeer in de lagere kosten van het vervoer over spoor, zegt Baartmans.

,,Die grote bedrijven vinden ook duurzaamheid erg belangrijk. Zij willen naast transport per vrachtwagen ook gebruik maken van vervoer per spoor en over water."

Minder vrachtwagens op de weg door gebruik spoorlijn

De opstartfase kost geld omdat de containercapaciteit nog niet volledig benut wordt, zegt ze, maar op termijn is de spoorverbinding net zo betaalbaar als vervoer over de weg. ,,Wij verwachten dat het aantal truckbewegingen door de nieuwe lijn jaarlijks met 12.000 vermindert.”

De fysieke spoorlijn ligt er al ruim twintig jaar en ook in 2014 en 2017 al werd de containerverbinding Moerdijk-Geleen gestart, maar later ook weer beëindigd. Volgens Baartmans kan het alleen een commercieel succes worden als partijen elkaar iets gunnen.

,,Of iets lukt weet je nooit helemaal zeker, maar het beste bewijs is misschien wel dat ze durven te beginnen ondanks de crisis en de lockdown in Italië.”