Inwoners Zevenbergschen Hoek: dóe iets, anders is er straks geen nieuw gemeenschapshuis

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Als er niet snel interesse komt van mensen uit Zevenbergschen Hoek zelf om mee te denken over de ontwikkeling van een nieuwe gemeenschapsvoorziening in combinatie met een nieuw te bouwen school, moet die gemeenschapsvoorziening misschien wel worden afgeblazen.

Dat is hoe wethouder Eef Schoneveld op dit moment denkt over de status van het plan in de Moerdijkse kern. ,,Wij willen hier als gemeente heel graag een nieuwe school met daaraan op de een of ander manier gekoppeld een soort gemeenschapsvoorziening van de grond krijgen.”

Lastig

,,Maar dat moet wel samen met de inwoners van de grond komen. Wat we echter merken is dat er geen mensen opstaan die met ons willen meedenken hoe het eruit moet zien. Dat maakt het natuurlijk wel lastig.”

Teleurgesteld

Schoneveld is teleurgesteld. Naar aanleiding van het gebrek aan belangstelling heeft de portefeuillehouder besloten een nieuwe oproep te doen aan de inwoners, ‘om enthousiasme te kweken’.

Nieuwe bijeenkomst

Op 5 februari is er in het oude gemeenschapshuis De Zevensprong weer een bijeenkomst over de invulling van de nieuwe accommodatie. Dat zou dan misschien wel de laatste kans zijn om het multifunctionele karakter veilig te stellen, verwacht hij.

‘Geen dreigement’

,,Dat moet niet gezien worden als een dreigement. Anderzijds zou het scenario kunnen zijn dat als het niet lukt om samen tot een plan te komen, de nieuwe school dan vanzelf belangrijker wordt. Dan moet je misschien wel verder met de school alleen.”

Volgens de wethouder moet de verklaring voor het uitblijven van reacties na de brainstorm in april 2019 gezocht worden in gemakzucht. ,,Er ís nu nog een gemeenschapsvoorziening. Mensen leunen dan achterover als ze horen dat er over een paar jaar pas een nieuwe komt: ‘O, dat wordt wel geregeld'.”

‘Alle seinen staan op groen’

Schoneveld wijst op nog een reden om het plan van een multifunctioneel centrum door te zetten. ,,Er zijn heel weinig beeldbepalende gebouwen in Zevenbergschen Hoek. De gemeenteraad heeft er geld voor over om de nieuwe accommodatie beeldbepalend te laten zijn, om er echt iets moois van te maken dat nieuw erfgoed kan worden. Alle seinen staan dus op groen. Maar ja, dan moet er ook iets komen uit de mensen zelf.”

Nog tijd genoeg...