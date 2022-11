Inwoners willen griendhuisjes redden, maar Staatsbosbeheer geeft geen sjoege

Historisch: doodzieke Mies Bouwman ontving 50 jaar geleden live op tv de sint in Willemstad

Willemstad is in 1972 de eerste plaats in Noord-Brabant waar de NOS de landelijke Sinterklaasintocht live verslaat. Een doodzieke Mies Bouwman ontvangt de Goedheiligman in de haven. De voorganger van Ozosnel gaat er vandoor en er is discussie over Zwarte Piet. Vijftig jaar later kijken betrokkenen terug.

11 november