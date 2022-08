Inwoners van Noordhoek trekken aan de bel vanwege verdachte lokbus van de politie

In Zevenber­gen hopen ze op een sprint tussen Groenewe­gen en Jakobsen: ‘Je merkt dat wielrennen intens beleefd wordt in deze regio’

Wielerliefhebbers kunnen dit weekend weer hun lol op in West-Brabant. Dit keer is de Profronde van Zevenbergen de plek waar duizenden liefhebbers Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Annemiek van Vleuten in actie zien. Aan knaldrang geen gebrek bij de organisatie.

5 augustus