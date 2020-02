Inwoners Den Hoek bundelen krachten voor nieuwe school

Schoneveld toonde zich onlangs in BN DeStem teleurgesteld over gebrek aan animo om als dorpsbewoners mee te denken over de nieuwbouw voor onder andere basisschool De Hoeksteen. Als dat niet snel zou verbeteren, zou de voorziening misschien wel moeten worden afgeblazen, waarschuwde hij toen. ,,Er waren tachtig bewoners op de avond aanwezig en dat was een aangename verrassing. En dat zeventien mensen actief willen meedenken, is een mooie oogst.”