Invoer afvalsysteem in Zevenbergen niet van een leien dakje

VIDEO Bras Fijnaart nu aan de slag in stadion Club Brugge

13:51 FIJNAART - En opnieuw waren de mensen van groenbedrijf Bras Fijnaart te vinden in een voetbalstadion. Nadat ze vorig jaar de grasmat in de Amsterdam ArenA hadden vervangen was deze week het groen in het Jan Breydelstadion in Brugge (B) aan de beurt.