Ingesmeerd met schapenvet zwom Michel vijf keer het snelste het Hollandsch Diep over: ‘Het was écht koud’

De voormalig sportman van het jaar in Etten-Leur (1981) deed acht of negen keer mee aan de zwemtocht over het Hollandsch Diep, die in de jaren zeventig een paar honderd deelnemers trok.



Vijf keer won hij, al is dat niet het juiste woord. ,,Het was een recreatieve tocht, geen wedstrijd. Laat ik zeggen dat ik graag als eerste uit het water kwam”, lacht de 68-jarige Bego, die 43 jaar zwemonderwijzer is geweest. ,,Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Als kind had ik astma en de dokter zei: ga jij maar zwemmen.”