Inge van Rijsbergen wint Cultuurprijs Moerdijk

Grond LPM-terrein ‘niet vervuild’

2 februari MOERDIJK - De grond die gebruikt wordt voor de ophoging van het terrein voor het Logistiek Park Moerdijk is niet vervuild. Dat antwoordt de gemeente Moerdijk op vragen van deze krant. Aanleiding hiervoor was de talkshow in café De Bakkerij in Zevenbergen waarin de Moerdijkse actievoerder Wim Rijnart suggereerde dat dit wel het geval is.