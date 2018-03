'Informatie van Woonkwartier moet ook op papier'

FIJNAART - Wooncorporatie Woonkwartier heeft over de toewijzing van de vier levensbestendige nieuwbouwwoningen aan de St. Janstraat in Standdaarbuiten alleen via de digitale snelweg met geïnteresseerden gecommuniceerd.

Dat is niet goed, want daardoor zijn Standdaarbuitense senioren, die er ook hadden willen wonen, buiten de boot gevallen.

Dat schrijft Désirée Brummans (CDA) in een brief aan het college van B en W. Ze is het niet met de gang van zaken eens. Omdat er alleen via internet is gecommuniceerd hebben senioren die er graag wilden gaan wonen alle informatie volledig gemist.

Van buitenaf

Quote Kunnen dorpsbewoners eerder geïnformeerd worden over een bouwproject? Désirée Brummans (CDA) Brummans schrijft: 'Nu, zo stelt men, gaan drie van de vier woningen naar mensen van buitenaf, zoals men dat noemt in de volksmond. Deze geluiden van onvrede komen nu uit Standdaarbuiten, maar we horen ze ook regelmatig uit andere kernen.' Vorige maand is het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw in de St. Janstraat gevierd.

Ze zegt dat al vaker is gebleken dat de digitale informatie van Woonkwartier een groep mensen - vaak senioren - niet bereikt. Ook het gebruik van het Klik-Voor-Wonen-systeem wordt door een groep senioren als lastig ervaren, stelt ze. Klik-Voor-Wonen is een website voor de toewijzing van huurwoningen in de regio. 'Ons is bekend dat de Senioren Adviesraad hiervoor reeds aandacht heeft gevraagd.'

Woonkwartier moet naast de digitale kanalen voor haar informatieverstrekking ook gebruik maken van niet-digitale mogelijkheden. Brummans wijst op publicaties in lokale nieuwsbladen en op de mogelijkheid om in de Huizen van de Wijk papieren informatie beschikbaar te stellen.

Hulp

De CDA-vrouwe vraagt of het college van B en W daar over wil praten met Woonkwartier. Het liefst ziet ze dat dorpsbewoners eerder over bouwprojecten worden geïnformeerd. 'Dus voorafgaand aan de officiële bekendmaking op digitale kanalen?' licht ze toe.