Industrieterrein banenmotor Moerdijk: 4.500 nieuwe arbeidsplaatsen in de pijplijn

Onderscheiden Bep Mouwen, al veertig jaar vrijwillig­ster bij de EHBO: ‘Als ik bloed zag, raakte ik in paniek’

11:05 ZEVENBERGSCHEN HOEK - De ochtend voor Koningsdag was de buurvrouw van Bep Mouwen-Janssen (69) in het complot betrokken. Zij kwam koffiedrinken. ,,Ineens stond het buiten vol met kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. Alles en iedereen was opgetrommeld. Het was echt een emotionele gebeurtenis.”