Inbreker op heterdaad gearresteerd op woonboot in Zevenbergen

Dorpshart Moerdijk nu al beklad met graffiti

28 juli MOERDIJK - ‘I love you to the moon and back'. ‘White girl on me, I've got cocaine on me'. En verder een aantal leuzen in - vermoedelijk - Poolse taal, al dan niet vergezeld van tekeningen. Sinds een paar dagen zijn drie betonnen zuilen van het net geopende Hart van Moerdijk hiermee beklad.