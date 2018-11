Inbraken en pogingen tot inbraak in Fijnaart, Klundert en Oud Gastel bij Bureau Brabant

Nieuwbouw in Zevenberg­schen Hoek: 'We gaan er iets moois van maken’

6:00 ZEVENBERGSCHEN HOEK - De nog te bouwen accommodatie waarin de nieuwe basisschool en het gemeenschapshuis in Zevenbergschen Hoek zullen worden ondergebracht, dient ‘cultureel erfgoed’ te worden. Dat is de wens van de gemeenteraad van Moerdijk. ,,We gaan er iets moois van maken”, belooft Eef Schoneveld.