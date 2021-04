In zomer appartementen Suikerentrepot in de verkoop: ‘Dit soort woningen zijn erg gewild’

Nachtelij­ke herrie­schop­per spuit pepper­spray naar politie in Zevenber­gen

20 april ZEVENBERGEN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol gehad aan een overlastpleger in Zevenbergen. De man schreeuwde op straat, trapte tegen prullenbakken in de Lage Wipstraat en was in het bezit van pepperspray. Dit spoot hij richting agenten bij zijn aanhouding.