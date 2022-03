In Langeweg vind je alleen een kapper en restaurant, toch wil Vincent (18) er heel graag blijven wonen

Hoe omschrijf je Langeweg?

,,Als klein en gezellig. Een ons-kent-ons-dorpje. Iedereen let op elkaar en als er wat te doen is, zijn we bij elkaar. Net als tijdens afgelopen carnaval, om te feesten. Heel fijn dat we dat konden vieren, ik was aardig in de wolken dat het uiteindelijk toch doorging.”