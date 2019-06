In een uur tijd twee ongevallen met fietsers in Fijnaart

Laatste keer scholen­strijd op het sportpark in Zevenber­gen: ‘Vandaag schrijven we geschiede­nis’

16:54 ZEVENBERGEN - De scholenstrijd die Stichting Schoolatletiek West-Brabant organiseert is al sinds 1981 een begrip. Zaterdag was de laatste keer dat het evenement in de huidige vorm plaatsvond. ,,Vandaag schrijven we geschiedenis. Over 20 jaar weten de leerlingen van nu nog dat ze hebben meegedaan aan de laatste lichting van schoolatletiek in de huidige vorm”, vertelt voorzitter Toon van Osta.