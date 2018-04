In december tweede Wintervestingdagen in Willemstad

Li­ve-orgelbege­lei­ding bij The Kid in NH kerk Zevenber­gen

25 april ZEVENBERGEN - 'Een film met een lach en misschien een traan.' Dit is te lezen op het eerste tekstbordje in de stomme film The Kid van en met Charles Chaplin uit 1921. De film draait zaterdag in de NH kerk aan de Markt te Zevenbergen.