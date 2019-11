In de protestantse Top2000 staan U2 en De Breij: ‘Zingen is dubbel bidden’

Verwacht geen crowdsurfende dominee, geen kerkgangers op de banken of knallende orgelpijpen. In de compleet bezette Ontmoetingskerk houden een paar honderd volgelingen van dominee De Ronde zich tijdens hun eigen Top2000-dienst redelijk rustig in de rijen.



,,Maar die samenzang en dat samen genieten geeft wel kippenvel", bekent ouderling Linda van Strien (45). Al jaren actief binnen de Protestantse Kerk Fijnaart, fan van God én Marco Borsato.



,,Muziek bindt mensen. We hebben hier een live U2-dienst gehad. Volle bak, dat was super. En vorig jaar voor het eerst een Top2000. Met Trijntje Oosterhuis en Michael Jackson. Maar ook een pianobewerking van een dancenummer als This is what is feels like, van Armin van Buuren. Iedereen was enthousiast. Het is gewoon een beleving.”