In dans kon Tony haar verdriet en emoties kwijt

Tien roodharige jongeren te bewonderen in Zevenber­gen

5 juni KLUNDERT - Fotograaf Leonie van den Udenhout (51) uit Klundert zette tien jongeren voor haar camera als afstudeerproject voor het Beeldcentrum in Zundert. De jongeren hebben allemaal één ding gemeen: ze hebben allemaal rood haar. De expositie van tien foto's is drie weken lang te zien in het gemeentehuis in Zevenbergen.