‘In Brabant groeit net zoveel hennep als gras’

Vorige maand sprak hij in Etten-Leur ter plekke de politiemensen bemoedigend toe die vier dode gezinsleden in een woning hadden gevonden. Maar bij het grote publiek is Schouten waarschijnlijk het meest bekend van de persconferentie waarop de politie Zeeland-West-Brabant diep door het stof ging voor fouten die ze had gemaakt in de aanloop naar de moord op Linda van der Giessen uit Zevenbergen. Een zelden vertoont staaltje transparantie.



Nee, Dick Schouten (63) heeft zich er bij de politie nooit met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt. Per 1 mei zit zijn toer er na 43 jaar op. In zijn huidige drukke baan als zogeheten ‘hoofd operatiën’ bij de politie Zeeland-West-Brabant zit hij in de eenheidsleiding en stuurt hij de districtschefs aan.