In blauw vogelpak de marathon lopen: ‘Je moet anders zijn, dan val je op’

WILLEMSTAD - 42 kilometer rennen in een blauw vogelpak. Het lijkt misschien een grap, maar dat is het niet. Boudewijn Baan (40) uit Willemstad gaat het echt doen. Hij bedacht de ludieke actie om geld in te zamelen voor de Roparun met zijn team van stichting ‘Team Willemstad in Touch’. ,,Je moet af en toe anders zijn, dan val je op”, verklaart hij.

De keuze voor het pak is niet geheel willekeurig. De blauwe vogel is de mascotte van de Roparun. Het originele pak was niet ideaal om dat flinke stuk tijdens de marathon van Rotterdam in te rennen, dus hij liet een versie speciaal maken. ,,Een mevrouw uit Willemstad heeft het nagemaakt. Nu heb ik een aangepast, blauw vogelpak met veren over mijn hele lichaam. Hij ziet er hetzelfde uit als de officiële Roparunvogel.”

Zo licht mogelijk

Baan heeft het verenpak gepast, maar hij heeft nog niet uitgevogeld hoe het is om ermee te rennen. ,,Ik ga er gewoon voor. Het pak is zo licht mogelijk gemaakt en er is voor gezorgd dat het goed blijft zitten. Eronder draag ik mijn gewone hardloopkleding, dus als het echt niet meer gaat kan ik hem uittrekken en gewoon verdergaan.”

Mooie combinatie

Het is niet de eerste keer dat hij een marathon loopt voor het goede doel. ,,Qua inspanning weet ik wel enigszins waar ik aan ga beginnen. Alleen mijn outfit is nieuw. In het dagelijkse leven sport ik ook veel. Nu ga ik niet met het doel om de beste tijd te behalen, maar om wat voor andere mensen te kunnen doen. Ik vind het een mooie combinatie; sportief bezig zijn en geld ophalen voor het goede doel.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Boudewijn Baan gaat Marathon Rotterdam lopen in vogelpak , dit allemaal ter promotie van het RopaRun team uit Willemstad. © Pix4Profs/Gerard van Offeren

Meer acties

Stichting Team Willemstad in Touch bedenkt allerlei acties om geld op te halen. ,,We hadden een bingo in gemeenschapsgebouw de Blokhut, een sponsoravond in de lokale kroeg, een statiegeldactie en een mini-Roparun voor de kleintjes. We betrekken iedereen, gewenst of ongewenst, bij het project”, lacht hij. ,,We hopen in totaal boven de 10.000 euro uit te komen. Het gaat tot nu toe erg goed.”

Op 10 juni trekt de Roparun voor de derde keer door Willemstad. Dat betekent een groot feest in het dorp, dat georganiseerd wordt door Doorkomst Roparun Willemstad. Net zoals vorig jaar zal er op de Parade een tent staan waar bandjes optreden en waar versnaperingen gehaald kunnen worden. ,,Dit jaar doet er ook een team uit Willemstad mee. Nieuw is een scherm waarop de informatie over dat team te zien is. Waar ze zijn en wanneer ze in het dorp verwacht worden. Daarnaast zetten we verschillende camera’s neer vanaf Helwijk waardoor mensen meer van de route kunnen zien”, vertelt Adriënne den Hollander.